Schonn zanter zwou Wochen ginn et Protester am Land, bei deenen et zum Deel zu brutalen Ausernanersetzungen mat der Police koum.

An de leschten Deeg sinn 3 Persounen ëm d'Liewe komm. D'Aarbechter fuerderen datt de Mindestloun erhéicht gëtt vun aktuell 70 op op d'mannst 190 Euro de Mount. Bangladesch gehéiert zu de gréisste Produzenten vun Textilien weltwäit.