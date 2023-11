Ëmmer méi Spideeler kënne keng Patiente méi ophuelen. Ganz uerg ass d'Situatioun am Al-Shifa Spidol a Gaza-Stad.

Nieft de knapp 700 Patienten hu sech do och eng 15.000 Zivilisten a Sécherheet bruecht. Ronderëm de Site kämpfen Hamas an israeelesch Arméi géintenaner. D'Waasser an d'Stroumversuergung am Spidol ass deels ausgefall, wouduercher och scho Patienten, dorënner Puppelcher, gestuerwe wieren. Médecins sans frontières schwätze vun enger katastrophaler Situatioun.

D'EU reprochéiert der Hamas, sech hanner Zivilisten an a Spideeler ze verstoppen. Un Israel war et den Appell, sech zeréck ze halen, fir d'Zivilpopulatioun ze schützen.

D'Angscht, datt sech de Konflikt weider ausbreet bleift grouss. D'US-Arméi huet dowéinst Zieler a Syrien bombardéiert, vu pro-iranesche Milizen, heescht et vu Washington.

Israel sengersäits huet op presuméiert Hisbollah-Positiounen am Libanon geschoss.