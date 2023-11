Am Kontext vun der prekärer Situatioun an der Gazasträif war e Méindeg zu Bréissel e Sommet vun den Ausseministeren.

Lescht Reunioun fir de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn

Et war e Méindeg och dem Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn seng lescht Reunioun mat sengen europäeschen Homologen. Ëm 200 der Sommeten huet hien um Bockel. Hie krut e Méindeg no bal 20 Joer als Déngschteelsten Äddi gesot.

En Dënschdeg ass den Jean Asselborn an der LSAP-Fraktiounssëtzung dobäi, éiert hien an zwou Wochen als Süd-Deputéierte vereedegt dierft ginn.

D'Presidence vun der sozialistescher Fraktioun dierft - RTL-Informatiounen no - an der Successioun vum Yves Cruchten d'aktuell Inneministesch Taina Bofferding iwwerhuelen.

Situatioun an der Gazasträif spëtzt sech zou

An der Klinick Al-Shifa si wéinst engem komplette Stroumausfall virun zwee Deeg antëscht dräi Puppelcher, déi ze fréi op d'Welt komm waren, gestuerwen. Dat krut eng Korrespondentin vun der chineesescher Auslandstëleeschaîne CGTN op der Plaz vun engem Pressespriecher vum Spidol gesot. Well och d'Kommunikatiounskanäl ënnerbrach goufen, wier et schwéier, un Informatiounen ze kommen. All Kéier, wann d'Doktere probéieren, e Grupp vu Leit oder Patienten aus der Klinik z'evakuéieren, géif déi israeelesch Säit op si schéissen, esou d'Journalistin Noor Harazeen virum Al-Shifa-Spidol.

Der UN no sinn nieft de Puppelcher nach 10 aner Patienten ëm d'Liewe komm. 36 Puppelcher, déi op Stroum ugewise sinn, esou wéi och eng Rei Dialysepatienten, si wéinst dem Stroumausfall aktuell a Liewensgefor.

D'Klinick Al-Shifa zu Gaza-City ass dat gréisst Spidol a Gaza. Wéinst de Kämpf tëscht der Hamas an den israeeleschen Zaldoten direkt virum Gebai, si Leit deels blesséiert oder krank Familljemember siche gaangen, fir si a Sécherheet ze bréngen. D'Patienten, déi zeréckbliwwe sinn, sinn op humanitär Hëllef ugewisen, zum Beispill op genuch Ambulanzen, déi si bis an Ägypten kéinten evakuéieren.

An deem Kontext ass zu Bréissel e Sommet vun den Ausseminister. Am Fokus stinn hei méiglech Friddensgespréicher a virun allem eng imminent Waffepaus, Humanitär Hëllef garantéieren an d'Zivilpopulatioun a Gaza schützen. Wat dat ugeet, schénge sech d'EU-Ausseminister eens ze sinn. Dat soll duerch Pause vun zum Beispill e puer Stonne geschéien. Fir déi franséisch Ausseministesch Catherine Colonna sollten dës Pausen direkt agefouert ginn. Ma se kéimen awer net ouni Konditiounen: Déi israeelesch Geisele sollten direkt fräigelooss ginn. Et wier och wichteg, dass déi 27 EU-Staate mat enger Stëmm schwätzen, wat dat ugeet, fir sech gëeent ze weisen.

Méi däitlech Wierder zu der Situatioun a Gaza fënnt de spueneschen Ausseminister José Manuel Albares Bueno: "Ech wëll deenen anere Minister virschloen, dass Europa méi eng determinéiert Positioun soll anhuelen, wann et dorëms geet, Fridden ze fuerderen. Mä och fir eng komplett Protektioun vun der palästinensescher Zivilpopulatioun ze garantéieren. Am Respekt vun den internationale Mënscherechter."

Ma d'Äntwert op d'Fro, wéi dee Fridde kann erreecht ginn, kéint um Treffe vun den EU-Ausseminister awer nach fir vill Kappzerbrieches suergen. Déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock huet d'Zwee-Staate-Léisung nees an d'Spill bruecht. Och wann dat den Ament wäit fort schéngt, sot si. Op d'Nofro vun enger Journalistin, wisou sech Däitschland net fir e Waffestëllstand ausschwätzt, sot déi gréng Ministesch, si kéint deen Impuls verstoen, ma et wier net realistesch. Wien e Waffestëllstand fuerdert, sollt och op d’Froen äntweren, wéi dat fir Israel laangfristeg Sécherheet kéint garantéieren oder och nach, wéi d'Geiselen doduerch géinge fräikommen.

Däitschland wéilt awer och alles maachen, fir d'Leed an der Regioun ze miniméieren. D'Ministesch Annalena Baerbock huet sech dowéinst, esou wéi déi aner EU-Länner, fir Pausen an de Kämpf ausgeschwat.