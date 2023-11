E Garde-Corps vum US-President Joe Biden senger Enkelin huet op Männer geschoss, déi an en Déngschtwon vum Secret Service abrieche wollten.

Dat mellen US-amerikanesch Medien. D'Autoritéit, déi fir de Schutz vum President a senger Famill responsabel ass, huet den Asaz vun enger Schosswaff confirméiert. Den Numm vun der Enkelin Naomi Biden gouf net genannt.

De Spriecher vum Secret Service huet op de soziale Reseauen erkläert, et wären e Sonndeg kuerz virun Hallefnuecht Agenten drop opmierksam ginn, dass d'Fënster vun engem eidelen Déngschtauto am schicke Staddeel Georgetown zu Washington ageschloe gouf. Si wären op dräi Männer gestouss. Een Agent hätt doropshi mat senger Déngschtwaff geschoss. Et wär wuel kee getraff ginn, heescht et.

D'Männer wären an engem rouden Auto geflücht. De Secret Service an d'Police enquêtéieren. Lokal Medie mellen, den Tëschefäll wär virum Haus vun der Enkelin vum President geschitt.