Déi bekannt schwedesch Klimaaktivistin war de Weekend op enger Manifestatioun an der hollännescher Stad Amsterdam.

Dobäi huet si sech eng weider Kéier kloer am Israel-Hamas-Konflikt positionéiert. Virun zéngdausende Klimaaktivisten hat d'Schwedin scho mat hire Kleeder e Statement gesat, andeem si e schwaarzt-wäisst Palästinenser-Duch unhat, an ënner anerem och sot "Als Beweegung fir Klimagerechtegkeet musse mir d'Stëmm vun all deenen héieren, déi ënnerdréckt ginn an déi fir d'Fräiheet a voll Gerechtegkeet kämpfen". Dës Ausso ass net bei all de Leit, déi sech op der Klimademonstratioun versammelt haten, ukomm.

En eelere Mann ass doropshin op d'Bün gaangen an huet der Thunberg de Mikro ofgeholl a selwer gesot, datt hie fir eng Klimademo dohi komm wier "an net fir politesch Usiichten". De Mann gouf vun zwee ganz a schwaarz gekleete Männer vun der Bün geholl. Dono huet d'Greta Thunberg de Mikro nees geholl an e Chouer ugefaangen, andeem si "Keng Klimagerechtegkeet op besatem Land" gejaut huet.

D'Thunberg war schonn den 20. Oktober op Instagram negativ opgefall, wéi si zesumme mat aneren Aktivistinnen zu Solidaritéit mat de Palästinenser opgeruff. "D'Welt muss opstoen an eng direkt Waffepaus, Gerechtegkeet a Fräiheet fir d'Palästinenser an all déi betraffen Ziviliste fuerderen", esou d'Thunberg.

Déi international Organisatioun "Fridays for Future" hat doropshin op Instagram erkläert, datt déi weltwäit Medie vun "imperialistesche Regierunge finanzéiert" wieren, déi "hanner Israel géife stoen". D'Grupp huet vu "Gehierwäsch" geschwat an Israel als "Apartheid-System" kritiséiert. Iwwert d'Leit, déi vun der radikalislamistescher Hamas ëmbruecht goufen, huet Fridays for Future kee Wuert verluer.

Ënner anerem den däitsche Verband vu Fridays for Future huet sech vun dësen Aussoen distanzéiert a setzt sech géint Antisemitismus an. Als Erklärung huet et aus Däitschland geheescht: "Et ass offensichtlech, datt déi global Realitéite bei villen Organisatiounen auserneeginn, wann et ëm Israel a Palästina geet. Dat rechtfäerdegt awer weder Antisemitismus nach Desinformatioun."

Kritik un der Greta Thunberg kënnt awer net just aus hiren eegene Reien. Och vun der "Die Grünen"-Politikerin Ricarda Lang gouf d'Schwedin kritiséiert. Hir Aussoe wiere "komplett onanstänneg", esou d'Lang, déi der Thunberg och virwërft, Täter an Affer ze verdréinen. Déi 20 Joer jonk Aktivistin géif "de Klimaschutz fir hir eege Positioune" mëssbrauchen.

Fir de President vun der däitsch-israeelescher Gesellschaft DIG Volker Beck sinn dës Aussoe a Statements "d'Enn vun der Greta Thunberg als Klimaaktivistin." Elo wier si "haaptberufflech Israel-Haasserin", esou de Beck um Onlinedéngscht "X". Mat esou Aussoe géif Fridays for Futre och de Label, datt si fir Ökologie stinn, verléieren.