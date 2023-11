D'Konsequenze vun der Hamas provozéierter Terrorattack si genau esou schlëmm, wéi d'Léisung vum israeelesche Staat.

Esou resuméiert de brasilianesche President Luiz Inacio Lula da Silva dat aktuellt Virgoe vun Israel an der Gazasträif, nodeem d'Hamas d'Land de 7. Oktober ugegraff huet. "Si bréngen onschëlleg Mënschen ouni iergendeng Krittären ëm", esou de brasilianesche President.

Vertrieder vun der jiddescher Communautéit a Brasilien weisen dës Aussoen zeréck. Dës wiere "feelerhaft", "onfair" a "geféierlech", ausserdeem géife se Israel an d'Hamas op de selwechte Level stellen, heescht et vun hinnen. Weider huet déi brasilianesch jiddesch Communautéit och matgedeelt, datt d'Israel Beméiungen, "déi beluecht an och ze gesi sinn", mécht, fir déi "palästinensesch Zivilisten ze retten". "Eis Communautéit erwaart eng Ausgeglachenheet vun eisen Autoritéiten", heescht et weider. Eegenen Aussoen no vertrëtt déi jiddesch Communautéit mam Numm "Israeelesch Konfederatioun vu Brasilien" 120.000 brasilianesch Judden.