D'Gewalt am Noen Oste geet virun. D'humanitär Situatioun, virun allem ronderëm dat gréisste Spidol a Gaza-City, gëtt ëmmer méi dramatesch.

Noen Osten / Reportage Claudia Kollwelter

179 Leit sollen dem Direkter vum Al-Schifa Spidol no en Dënschdeg an engem Massegraf bäigesat gi sinn. Ënnert den Doudege wiere 7 Bëbeeën an 29 Patiente vun der Intensivstatioun.

Virun der Klinik stinn israeelesch Panzeren, d'israeelesch Autoritéite ginn dovun aus, datt ënnert dem Spidol eng Kommandozentral vun der Hamas ass - dës dementéieren dat awer.

Iwwerdeems mellt dat israeelescht Militär am Keller vun engem anere Spidol a Gaza-City, zeg Waffe fonnt ze hunn. Donieft géifen et Unzeeche ginn, datt am Keller Geisele festgehale goufen.

Der Duerstellung vun der israeelescher Regierung no brécht d'Muecht vun der Hamas an der Gazasträif zesummen. De Verdeedegungsminister huet e Méindegowend betount, d'Hamas géif d'Kontroll verléieren an an de Süde flüchten.

Fir d'Zivilisten am ëmkämpften Norde vu Gaza ass iwwerdeems eng nei Zäitfënster genannt ginn, fir an de Süden ze flüchten. Der israeelescher Arméi no gëtt de Flucht-Korridor tëscht 9 Auer moies a 4 Auer nomëttes fir humanitär Zwecker opgemaach. Donieft huet e Porte-Parole vun der Arméi via d'Plattform X matgedeelt, datt an zwee Quartieren a Gaza-City den Dag iwwer net gekämpft wäert ginn, fir och deene Mënschen et ze erméiglechen, an de Süden ze flüchten.

Der UNO no hu bis ewell ronn 200.000 Mënschen de Korridor genotzt, fir de Norde vun der Gazasträif ze verloossen.