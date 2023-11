Am Fall, bei deem en Äishockey-Spiller vun engem Géigner mam Schlittschong um Hals getraff gouf a gestuerwen ass, gouf elo eng Persoun festgeholl.

Am Kontext vum Doud vum fréieren DEL-Profi Adam Johnson bei engem Spill an der brittescher Äishockey-Coupe ass en Dënschdeg e Mann wéinst dem Verdacht op Doudschlag festgeholl ginn. Dat mellt d'Zeitung The Yorkshire Post mat Recours op e Schreiwes vun der lokaler Police.

Zu der Identitéit vum Mann huet d'Police allerdéngs keng Informatioune ginn. Domat bleift offiziell oppen, ob et sech bei der Persoun ëm de Géigespiller vum Johnson handelt.

"Mir hunn direkt no der Tragedie Ermëttlunge lancéiert an zanterdeem ëmfangräich Analysen duerchgefouert, fir d'Evenementer zesummenzefaassen, déi zum Doud vum Adam ënner dëse beispilllosen Ëmstänn gefouert hunn", sot de Becs Horsfall, Chief Superintendent vun der Police vu South Yorkshire.

Bei engem Spill an der brittescher Äishockey-Coupe den 28. Oktober war den 29 Joer alen Johnson vum Schlittschong vun engem Géigespiller um Hals getraff ginn an un de Suitte vun de Blessure gestuerwen. Säin Doud huet eng grouss Sécherheetsdebatt am Äishockey ausgeléist.