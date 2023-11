Trotz internationalen Appeller, datt Klinicken Tabu fir déi israeelesch Militärinterventioun solle sinn, gouf eng Offensiv op d'Al-Schifa-Klinik lancéiert.

E puer Dausende Zivilisten haten do an de leschten Deeg a Woche Schutz virun de Bombardementer gesicht, mä et wier och eng Stopp vun der Hamas, behaapt Israel. D’Arméi wier an der Nuecht op e Mëttwoch mat Panzeren a Buedemtruppe virgedrongen, an hätt och Dolmetscher derbäi déi Arabesch schwätzen, wéi och medezinescht Personal, heescht et an engem offizielle Statement vum israeelesche Militär. Et hätt een am Virfeld och dem palästinensesche Gesondheetsministère Bescheed ginn.

Wéi et um fréie Mëttwochmoien heescht, wieren d'israeelesch Unitéiten antëscht an de Keller vum Al-Schifa-Spidol virgedrongen. "D'Besatzungsarméi ass elo am Keller an duerchsicht dësen. Si si bannen am Komplex, schéissen a geheie Sprengsätz", sot de Spriecher vum Gesondheetsministère, den Aschraf al-Kidra. D'Informatioune loosse sech allerdéngs nach net onofhängeg iwwerpréiwen.

No enger Concertatioun tëscht den USA an Israel däerf iwwerdeems elo awer Mazout an d'Gazasträif geliwwert ginn. D'UNO kritt erlaabt, 24.000 Liter iwwert de Grenz-Passage Rafah ze bréngen. Domat solle Stroumaggregater bedriwwe ginn, déi virun allem an de Spideeler an a medezineschen Ariichtungen dréngend gebraucht ginn.

Israel war bis ewell dogéint, well een gefaart huet, d'Hamas géif de Sprit benotze fir Krichszwecker.