Eng Schampesfläsch, déi mat Extasy versat war, hat am Februar zu engem Doudesfall 2022 gefouert.

Elo ass et den däitschen Ermëttler gelongen, ee Verdächtege festzehuelen. De Mann hat nach probéiert, fir sech der Verhaftung z'entzéien, ma an Zesummenaarbecht mat den hollänneschen an de polneschen Autoritéiten ass et der Police gelongen, de Verdächtegen ze identifizéieren a festzehuelen.

Dem Mann gëtt virgehäit, datt hie illegal Déidungsmëttel an net klenge Quantitéite bedriwwen huet. Weider gëtt him Kierperverletzung an Homicide involontaire virgeworf. De Verdächtege soll fir d'Lagere vu Fläschen, déi mat Rauschmëttel ofgefëllt waren, an Holland verantwortlech sinn an dofir gesuergt hunn, datt d'Fläsche verdeelt ginn. Hie gouf dem Riichter vum Amtsgeriicht zu Weiden scho virgefouert, deen Mandat d'arrêt ausgeschwat huet. Bis ewell huet sech de Verdächtegen nach net zu de Virwërf geäussert.

Am Februar 2022 war zu Weiden e Mann gestuerwen a siwe weider Persoune blesséiert ginn, nodeem si an enger Wiertschaft aus enger Schampesfläsch gedronk haten. Eng chemesch Ënnersichung hat erausfonnt, datt an der Dräi-Liter-Fläsch héich konzentréiert Extasy dra waren. Den Hiersteller vum Gedrénks selwer goung deemools dovunner aus, datt ee seng Fläschen notzt, fir Drogen ze schmuggelen.

D'Ermëttlunge lafe weider och am Hibléck op méiglech potentiell Mattäter. Nom Tëschefall haten d'Autoritéiten an Däitschland an Holland d'Leit opgeruff, den Inhalt vun dëse Fläschen net ze drénken, well se mat der als MDMA bekannten Drog gefëllt sinn. D'Fläsche si vu bausse just schwéier vun enger Schampesfläsch ze ënnerscheeden.