E Freideg huet sech den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan zu Berlin mam Olaf Scholz a mam Frank-Walter Steinmeier getraff...

Eng Visitt, déi am Virfeld wéinst enger Rei ëmstriddener Aussoe vum tierkesche Staatschef staark kritiséiert gouf. Eng Korrespondenz vu Berlin vum Claire Schmartz.

Den Erdogan zu Berlin - Eng Auslandskorrespondenz vum Claire Schmartz

Et war roueg am Häerz vu Berlin, ronderëm d'Regierungsvéierel am Tiergarten, wou de Bundestag an d’Schlass Bellevue situéiert sinn: Iwwerall waarde Polizisten, bal 3.000 waren haut zu Berlin am Asaz, mee et gesäit ee just vereenzelt Demonstranten, déi géint d’Visitt vum tierkesche President Recep Tayyip Erdogan zu Berlin oder géinz d‘Verbuet vun der kurdescher Aarbechterpartei PKK protestéieren. Donieft gesäit ee pro-palestinensesch Pancarten. Aner Leit wénke mat tierkesche Fändelen, klappen oder wénken aus hiren Autoen eraus. Bei de leschten tierkesche Walen hu ganzer 50 % vun de Berliner Türken den Erdogan gewielt. Däitschland ass mat 3 Milliounen Tierken och dat Land, an deem – ofgesinn vun der Tierkei selwer – déi meeschte Leit mat tierkeschen Originne liewen.

Et ass déi éischt Visitt vum tierkeschen Präsident, zanter dass déi aktuell Koalitioun an der Regierung ass, an obwuel dat Treffe scho méi laang am Viraus geplangt war, sinn aktuell Theme wéi de Krich an Israel a Palestina reegelrechten Sprengstoff fir dëse Rendezvous. Den Erdogan stuuft d’Hamas net als Terrororganisatioun an an zweiwelt souguer d’Existenzrecht vun Israel un – wat den däitsche Bundeskanzler par conter direkt als “absurd” verurteelt huet. Ëmsou méi ugespaant ass d’Stëmmung ronderëm dëst Treffen.

Mee dorëms sollt et u sech guer net goen, och wann déi international Situatioun dëse souwisou scho schwierege Rendezvous net méi einfach mécht. Virun allem stinn aner Froen op der Agenda: Ënnert anerem d’Fro vun engem neie Flüchtlingsofkommes mat der Tierkei – en Thema, dat an Däitschland aktuell fir Kappzerbrieches suergt an zu engem Haaptthema am nächste Walkampf kéint ginn, vu dass dëst Joer eleng 1,1 Millioune Mënschen aus der Ukrain an Däitschland geflücht sinn. Beim Rendezvous soll et och ëm de russesche Krich géint d’Ukrain goen, bei deem sech d’Tierkei an enger Zort Vermëttlerroll profiléiert huet. Anerersäits geet et ëm den Nato-Bäitrëtt vu Schweden a fir Däitschland ëm d’Mënscherechtsverletzungen an der Tierkei, besonnesch a Bezuch op däitsch Staatsbierger a Journalisten, déi hei am Prisong sëtzen oder net ausreesen dierfen. Fir d’Tierkei selwer geet et och ëm de Kaf vu Kampffligeren, fir déi si den Accord vun Däitschland brauchen, wéi en Donneschdeg den Owend nach kuerzfristeg bekannt gemaach gouf.

Den tierkesche President huet e Freideg de Mëtteg fir d’éischt de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier gesinn, ier en duerno fir eng Entrevue ënnert véier Ae bei de Bundeskanzler Olaf Scholz komm ass. Déi ganz Visitt leeft – och aus Sécherheetsgrënn – gréisstendeels hanner zouenen Dieren of. Eréischt an den nächsten Deeg wäerte Steinmeier a Scholz bekannt ginn, wat bei hire Gespréicher erauskomm ass. Fir muer hu sech zu Berlin iwwerdeems 3.000 Leit fir eng Maniff duerch Kreuzberg géint dës Visitt ugemellt. Zousätzlech wëllen eng 10.000 Leit fir Palestina a géint d’Attacke vun Israel op d’Gazasträif op d’Strooss goen. Tensiounen tëscht Demonstranten an der Police sinn deemno virprogramméiert.