Fir déi éischte Kéier zanter dem Ufank vum Krich géint d'Hamas stëmmt Israel deegleche Liwwerunge vun Diesel, Bensinn a Masutt an de Gazasträif zou.

Dës Decisioun huet bannent der israeelescher Regierung fir e puer rose Reaktioune gesuergt. Jerusalem huet sech wochelaang geweigert, dëst ze erlaben, well een Angscht huet, datt déi wichteg Ressourcen an d'Hänn vun der Terrorgrupp fale kéinten.

An enger Erklärung heescht et, Jerusalem hätt zougestëmmt, all Dag zwee Tank-Ween fir den UN-Bedarf an de Gazasträif ze loossen.