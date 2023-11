Dat huet d'Washington Post an der Nuecht op e Sonndeg gemellt.

D'US-amerikanesch Dageszeitung berifft sech op Aussoe vu Persounen, déi d'Konditioune vun deem potentiellen Deal kennen. Eng Spriecherin vum Nationalen US-Sécherheetsrot sot no der Publikatioun vum Artikel, et hätt een nach keen Deal, mee et géing een haart dru schaffen. Der Post no géing en ënnert der Mediatioun vun den USA verhandelt Ofkommen eng Waffepaus vun op d'mannst 5 Deeg virgesinn, an där Dosende Fraen a Kanner fräigelooss kéinte ginn, déi den Ament vun der Hamas a Gaza als Geisel gehale ginn. Gläichzäiteg soll an där Zäit bedeitend méi humanitär Hëllef nees vun Ägypten aus an d'Gazasträif erakommen. Wann elo näischt méi schifgeet, kéint den Deal schonn an den nächsten Deeg stoen, esou d'Washington Post.