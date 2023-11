Garantie-Zäite gi verlängert, Reparature gi méi bëlleg an Ersatzdeeler solle méi einfach disponibel sinn.

All Joer géifen 12 Milliarden Euro verluer goen, well Leit nei Saache kafen an net reparéieren, huet et en Dënschdeg de Moien zu Stroossbuerg geheescht. 35 Milliounen Tonnen Offall géifen all Joer zesumme kommen, well Produiten ze fréi ewech geheit ginn. 590 EU-Deputéiert hu fir déi nei Reegele gestëmmt, 15 dogéint a 15 hu sech enthalen.

Eng Reparatur bannent den éischten zwee Joer ass jo gratis. A soll ëmmer offréiert ginn. Wann e Gerät net gefléckt ka ginn, soll een och e reparéiert Gerät kënnen offréiert kréien. An en Ersatz-Apparat, wann et ze laang dauert, zur Verfügung gestallt ginn.

D'Garantie-Zäit soll och ëm ee Joer verlängert ginn, wann e Produit gefléckt ass. Och no der Garantie-Zäit soll een d'Recht hu Frigoen, Spullmaschinnen, awer och Handyen, Tabletten oder Vëloen reparéiert ze kréien.