Domadder kéint assuréiert ginn, dass Europa sech géint Player wéi d'USA oder China duerchsetze kann.

Beim concernéierten Text, deen ënnert anerem eng Lëscht mat den Technologien opzielt, déi ouni Emissiounen auskommen, handelt et sech ëm e Versuch, fir d'Produktioun vun dekarboniséierten Technologien an der EU ze protegéieren. Hei gëtt och fixéiert, dass bis 2030 40% vum Energiebedarf am EU-Raum produzéiert ginn.

D'Europäesch Unioun plangt, deene betraffene Secteuren eng gewësse Flexibilitéit ze bidden. D'Atomenergie selwer, déi jo zu groussen Deeler op nationalem Plang reguléiert gëtt, ass vum Text manner staark betraff, ma et wier trotzdeem eng symbolesch a politesch Victoire, wéi zum Beispill fir Länner wéi Frankräich.

Schlësselsecteuren fir d'Energiewend sinn dann niewent der Solartechnik, Wandrieder, Batterien oder Wärmepompelen och d'Atomenergie, fir déi sech d'Memberstaaten dann national asetze kënnen. Bis 2050 wëll d'EU klimaneutral sinn a seng Energie-Souveränitéit ausbauen.