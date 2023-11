Honnerte Poliziste si géint e Reseau fir illegal Immigratioun virgaangen. Donieft steet d'Netzwierk och am Verdacht vu Blanchiment a Steierhannerzéiung.

Am Süde vu Portugal, an der Regioun Alentejo, goufen eng 78 Gebaier vu ronn 480 Polizisten duerchsicht, fir géint Mënschenhandel an d'Exploitatioun vu landwirtschaftlechen Aarbechter virzegoen. D'Affer kéimen ënnert anerem aus Rumänien, Moladwien, der Ukrain, Indien, dem Senegal a Pakistan.

Si sinn a Portugal gelackelt gi mam Versprieche vun enger Aarbechtsplaz. Um Enn hu si awer ënner onmënschleche Konditioune musse wunnen a schaffen a goufen abuséiert.

Déi Verdächteg hunn e Mëttwoch Rendez-vous virum Riichter.

A Portugal kënnt et an der Lescht ëmmer méi dacks zu der Ausbeutung vun Aarbechter, wou aarm Mënsche gezwonge ginn, fir näischt ze schaffen. Esoubal si am Land sinn, ginn hir Pabeiere confisquéiert an d'Paien abehalen.