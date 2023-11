An der Gazasträif kéint et deemnächst zu enger Wafferou vu 5 Deeg kommen, wärend där op d'mannst 50 israeelesch Geisele fräigelooss solle ginn.

Wéi israeelesch Medie mellen, solle bannent den nächsten Deeg op d'mannst israeelesch Geiselen - ënnert hinne 40 Kanner an 13 Frae - fräikommen. An deem Kontext hätten Israel an d'Hamas sech op eng Wafferou vu 5 Deeg gëeenegt.

Befreiung vu Geisele soll kuerz bevirstoen / Reportage Roy Grotz

Sourcë vun der Noriichtenagence AFP no kéinte souguer bis zu 100 zivil Geisele fräigelooss ginn, allerdéngs kee militärescht Personal. Den Transport géing sech iwwer e puer Deeg zéien, woubäi all Dag 10 Geiselen an 30 palästinensesch Gefaangener fräikomme sollen. Fir d'Fräiloosse vun de palästinensesche Prisonéier aus den israeelesche Prisonge muss der Legislatioun vun 2014 no déi komplett Regierung vum Premier Netanjahu zoustëmmen.

Den israeelesche President Netanjahu hätt viru Reserviste vun der israeelescher Arméi annoncéiert, fir 17 Auer europäescher Zäit en Dënschdeg déi Minister anzeberuffen, déi mam Krich géint d'Hamas befaasst sinn, heescht et vun der ARD. Och de Büro vun der Hamas an der Gazasträif confirméiert, datt een no un engem Accord wier.

D'Hamas an aner Terrorgruppen an der Gazasträif hu wärend dem Massaker de 7. Oktober eng 240 Mënschen aus Israel entfouert.

E weideren Deel vum Accord, deen ënnert de Mediatioun vum Katar zustane koum, gesäit vir, datt bis zu 300 Camione mat Liewensmëttel, Diesel a Medikamenter solle kënnen an d'Krichsgebitt vun der Gazasträif erafueren.

Aktuell sinn e puer Dausend israeelesch Zaldote fir eng Offensiv a Gaza mam affichéierten Zil d'islamistesch Hamas vum Pouvoir ze huelen an d'Organisatiounsstrukturen ze zerstéieren. Nach emol si bannent de leschten Deeg eng 25.000 Zivilisten am Gaza vum Norden an de Süde geflücht, sou datt sech nach eng 700.000 Mënschen dierften am Norden ophalen. Den Drénkwaassermanktem an der Küsteregioun wier der UNICEF no dramatesch. Iwwerdeem huet sech den UNO-Generalsekretär Guterres géint en UNO-Protektorat ausgeschwat, wann de Krich bis eriwwer ass.