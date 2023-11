Am Zentrum vun de Philippinnen hunn extreem Nidderschléi fir schwéier Iwwerschwemmunge gesuergt. Dobäi soll bis ewell och eng Persoun ëm d'Liewe komm sinn.

Dat mellen d'Autoritéiten e Mëttwoch. Weider zéngdausende Leit misste wéinst den Inondatiounen aus hiren Haiser evakuéiert ginn. Op enger Rei Plazen am Inselstaat waren d'Rettungsdéngschter mat Schlauchbooter ënnerwee, fir Mënschen ze retten, déi an hiren Haiser festsouzen.

Am schwéierste betraff ass d'Provënz Nord-Samar, wou an der Haaptstad Catarman bis Dënschdegmoie bannent 24 Stonne méi Ree gefall ass, wéi soss ënnerhalb vun engem Mount. Stroossen, Wunnhaiser, Akafszentren a Geschäftsgebaier goufen dobäi komplett iwwerschwemmt. Insgesamt goufe méi wéi 43.000 Leit evakuéiert.

D'Philippinne gehéieren zu deene Staaten op der Welt, déi am meeschten ënnert de Folge vum Klimawandel leiden. Well eng méi waarm Atmosphär d'Fiichtegkeet besser späichert, féiert d'Äerderwiermung dozou, datt et zu ëmmer méi intensiven Nidderschléi an Iwwerschwemmunge kënnt.