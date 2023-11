Och no sou ville Jore gëtt et net roueg ëm den John F. Kennedy. D‘Attentat am Texas mécht den amerikanesche President zum moderne Myhtos.

Déi genau Ëmstänn vum Doud si bis haut ëmstridden. Et zirkuléieren honnerte Konspiratiounen ëm de Mord, méi ewéi 1.000 Bicher goufen iwwert de Kennedy geschriwwen.

De Kennedy war als President beléift. Zwar huet en a sengen dausend Deeg Presidentschaft wéineg areecht, mee fir d'Leit war en eng Persoun, an deen Hoffnung gestach gouf. Bekannt war e fir säi Motto: „Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country!“

Seng Zäitgenosse seene sech no enger Welt a Frieden a Fräiheet. Eng Welt ouni Muecht-Bléck, Aarmut a Rassendiskriminéierung. Mam Kennedy sollt all dat méiglech ginn.

De Kennedy stoung fir en Neiufank. En Opbroch an e modernt Zäitalter. En Zäitalter mam Wonsch no der éischter Moundlandung. „I believe that this nation should commit itself to achieiving the goal, before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safe to earth.“

D‘Mënsche ware begeeschtert vu sengem Charisma. A senge Rieden appelléiert hien un d‘Idealer am Mënsch. Fir komplex Politik fënnt hien einfach Wieder.

Den John F. Kennedy war den éischte President, dee sech als Mediestar inzenéiert. Hie wosst wéi d‘Press an de Fernsee fonctionéieren. D‘Mënsche wollt staark Biller, de Kennedy huet déi geliwwert.

Esou och den 22. November ewéi hien zu Dallas aus 100 Meter vum 5te Stack vun engem Schoulbicher-Lager erschoss gouf. Biller déi eng Natioun paralyséieren.

Den Täter, de Lee Harvey Oswald gëtt nach den Dag sëlwer festgeholl. Zwee Deeg méi spéit gouf hien um Policebüro vun engem Club-Besëtzer erschoss. Fir vill e Grond zur Spekulatioun. Gouf et vläicht méi involvéiert Persounen?

A Begleedung vun Dosenden Trommler a 6 Schëmmele gouf de Sarg vum Kennedy de 25. November duerch Washington gefouert. En Dag, deen an der amerikanesch Geschicht net méi wäert vergiess ginn.