De geplangten Austausch vu Geisele géint Prisonéier an d’Waffepaus tëscht Israel an der Hamas, déi do drun hänkt, léisst nach op sech waarden.

Wéi et vum Sécherheetsberoder vum israeelesche President Netanjahu heescht, soll den Tosch fréistens e Freideg iwwert d'Bün goen.

D'Negociatioune fir en definitiven Accord wären nach am Gaangen. D'israeelesch Noutstandsregierung hat an der Nuecht op e Mëttwoch en Ofkommes mat der Hamas guttgeheescht, mat deem wärend enger 4 Deeg laanger Wafferou 50 Geisele vun der Hamas an am Géigenzuch 150 palestinensesch Fraen a Kanner aus israeelesche Prisonge fräi komme sollen.

U sech war den Austausch fir en Donneschdeg de Mëtteg virgesinn. Der israeelescher ëffentlech-rechtlecher Chaîne Kan no, hunn d'Hamas an de Mediateur Katar d'Ofkommes nach net ënnerschriwwen. E weidere Grond fir de Retard wier der israeelescher Zeitung Ha'aretz no, dass et nach keng Lëscht mat den Nimm vun de Geisele gëtt.