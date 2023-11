Dat mellt de Spiegel. A véier Bundeslänner ginn d'Polizisten deemno géint presuméiert Supporter vun der Terrororganisatioun vir.

Informatioune vum Noriichtemagasinn no ginn et och Perquisitioune bei Aktiviste vum israelfeindleche Reseau Samidoun. Am ganze ginn et wuel Razzien a 15 Gebaier. Am Fokus stinn dem Spiegel no ënnert anerem Fonctionnairë vun der palästinensescher Communautéit an Däitschland.

De Verfassungsschutz vun Nordrhein-Westfalen bezeechent dee Veräin als "wichtegst Organisatioun fir Supporter vun der Hamas an Däitschland". De Siège ass zu Berlin.