Parallel zu de Razzie géint presuméiert Hamas-Supporteren ass déi däitsch Police en Donneschdegmoien och géint Membere vun de Räichsbierger virgaangen.

Well se verdächtegt ginn, sech un enger krimineller Vereenegung ze bedeelegen, goufen 20 Wunnenge vu presuméierte Räichsbierger duerchsicht, heescht et vum Parquet vu München. 280 Beamte waren dobäi an insgesamt 8 Bundeslänner am Asaz. Dat a Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg an Niedersachsen. Eng ganz Rei Beweismëttel, wéi Smartphonen oder Laptoppe goufe vun der Police saiséiert. Déi Verdächteg sollen ënner anerem probéiert hunn, duerch massenhaft Kontaktopnamen, staatlech Agencen ze blockéieren an hunn d'Mataarbechter vun dësen och massiv beleidegt a menacéiert.

D'Police soll vun Ufank 2021 un eng ganz Rei Kanäl vum Onlinedéngscht Telegram am Viséier gehat hunn, well do fir Räichsbierger typesch Theesen a Verschwierungstheorië verbreet goufen. Ee Bedreiwer vun esou engem Kanal, en 58 Joer ale Mann aus der Géigend vu München, konnt am Kader vun de Razzien och verhaft ginn.

Räichsbierger erkennen d'Existenz an d'Legitimitéit vun der Bundesrepublik Däitschland net un. Experte gesi bei hinne "verschwierungstheoretesch Grondzich", déi deelweis un Antisemitismus uknäppen. Et gëtt geschat, datt 2022 ronn 23.000 Mënschen zu dëser Zeen gehéiert hunn.