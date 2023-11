An der irescher Haaptstad hat e Mann e Grupp vu Kanner mat engem Messer attackéiert.

Dräi Kanner an eng Fra goufe blesséiert, dovun ee Meedche méi grave. Och de presuméierten Täter gouf verwonnt. Foussgänger konnten him Meeschter ginn, bis d'Police op der Plaz war.

No der Nouvelle koum et en Donneschdeg den Owend zu Dublin zu schwéieren Debordementer. Zwee Bussen an e Policeauto goufen a Brand gesat.

D'Noriichtechaîne Sky News schwätzt vun honnerten, deels vermummten Persounen, déi randaléiert hätten a mat de Polizisten uneneegerode wären. Videoen op de soziale Reseaue confirméieren dat.

Der irescher Police no ass d'Situatioun och wéinst Spekulatioun respektiv Desinformatioun iwwer d'Nationalitéit vum presuméierten Täter eskaléiert. Hire Chef Drew Harris mécht rietsextrem Hooligans fir de Chaos responsabel.

D'Motiv vun der Messerattack wär iwwerdeems net kloer. Näischt kéint ausgeschloss ginn, betount d'Police. En terroristeschen Hannergrond schéngt den Ament éischter net warscheinlech.