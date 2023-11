Nodeem Nordkorea e Spionagesatellit mat Succès an d'Weltall geschoss huet, huet de Kim Jong Un e Freideg eng "nei Ära vu enger Weltraum-Muecht" begréisst.

Biller vu Pjöngjang weisen, wéi de Kim, zesumme mat senger Duechter Ju Ae, de Wëssenschaftler a Mataarbechter vum Raumfaartprogramm vun der Nata Luef ausgesprach huet.

Verschidde Membere vum Kim senger Famill an anere Leit, déi un dësem Evenement Deelgeholl hunn, haten T-Shirten un, wou "Nata" dropstoung. "All déi Leit, déi present waren, hu gejubelt an dem grousse Papp Merci gesot, dee fir den erfollegräiche Start (vum Satellit) gesuergt huet", huet déi staatlech Noriichtenagence KCNA geschriwwen. De Kim hätt sengersäits dunn seng "Léift, déi just e Papp kann hunn, fir d'Weltraumwëssenschaftler" gewisen, esou d'Noriichtenagence weider.

Zwee Versich hat et scho ginn, déi allebéid net geklappt hunn. En Dënschdeg dunn huet Nordkorea staatleche Medien no et fäerdegbruecht, fir mat Succès e Spionagesatellit an d'All ze schéissen. D'Rakéit, déi de Satellit transportéiert huet, war vum Typ "Malligyong-1" an ass an der Provënz Nord-Phyongan gestart.

Och déi südkoreanesch Arméi huet confirméiert, datt eng Rakéit gestart ass an datt de Satellit an den Orbit koum. Bis ewell konnt een awer nach net feststellen, ob de Satellit och esou funktionéiert, wéi Pjöngjang dat behaapt. E Mëttwoch hat KNCA gemellt, datt et dem Kim nom Start vum Satellit méiglech war, fir US-Militärbasen zu Guam am Pazifik ze observéieren.