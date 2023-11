D'Zuel vun de Migranten op där Plaz wier staark geklommen. D‘EU geet dervun aus, dass de Kreml dofir verantwortlech ass.

D‘Entwécklung un der ëstlechster EU-Baussegrenz wier alarmant, d'Aart a Weis wéi Russland Migranten instrumentaliséiert wier "schänterlech", sot d'EU-Kommissioun.

Frontex soll elo d'Grenze schützen, a gläichzäiteg no de Leit déi ukomme kucken, aktuell ass et jo do immens kal.

50 zousätzlech Beamte si vun e Mëttwoch un op der Plaz.

D'EU reagéiert domat dës Kéier méi séier wéi 2021, wou de belarussesche President Lukaschenko och am Verdacht stoung, Migranten a Richtung Polen ze schécken, a Polen d'Frontex-Hëllef net wollt. 4.000 Leit souzen deemools an der Keelt tëscht den zwou Grenze fest, a wéi Polen d'Leit zeréckgedréckt huet, koum et zu Mënscherechtsverletzungen.