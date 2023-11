Den Derek Chauvin ass dee Polizist, dee wéinst dem Mord um George Floyd an den USA verurteelt ginn ass.

Hie wier elo am Prisong mat engem Messer attackéiert ginn. Dat mellt d'New York Times a berifft sech op anonym Quellen.

E wier dobäi schwéier blesséiert ginn. D'Prisongsverwaltung zu Tucson huet bestätegt, dass e Prisonéier ugegraff gi wier, ouni awer en Numm ze nennen.

D'Mataarbechter am Prisong hunn Éischt Hëllef geleescht, éier de Prisonéier du fir eng weider Behandlung an d'Spidol bruecht gi wier. Den FBI gouf informéiert an de Prisong gouf fir Visiteure gespaart.

Den Doud vum Afroamerikaner George Floyd hat 2020 Protester géint Rassismus a Policegewalt op der ganzer Welt verursaacht. De responsabele Polizist hat bei der Festnam vum Floyd 10 Minutte laang op deem sengem Hals geknéit, bis de Mann an der Ëffentlechkeet gestuerwe war.