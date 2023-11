Wéi et heescht, géif d'Hamas elo e Réckzéier maachen a fuerdere wuel elo, dass als éischt d'Camionen mat Hëllefen an d'Gazasträif eragelooss misste ginn.

Um zweeten Dag vun der Wafferou tëscht Israel an der Hamas kënnt et dann elo awer net zu weidere Fräiloossunge vu Geiselen, déi un d'Rout Kräiz iwwermëttelt sollte ginn. Dës Aktioun soll an sech um fréien Owend ufänken, sou d'AFP, déi sech op Informatioune vun der radikalislamescher Hamas beruff haten.

Wéi et elo heescht, soll d'Hamas selwer d'Fräiloossung vun engem 2. Grupp Geiselen gestoppt hunn. Israel misst als éischt Camionen mat Hëllefsgidder am Norde vun der Gazasträif eraloossen, esou déi radikalislamesch Organisatioun. Dëst mellt d'AFP um fréien Owend e Samschdeg mat.

Dem israeelesche Militär no sollt et sech ufanks hei ëm 13 Geiselen handelen, déi fräikomme sollten. Am Géigenzuch sollten 39 Palästinenser fräikommen, sou de Militär-Spriecher Olivier Rafowicz dem franséische Sender BMFTV géigeniwwer. D'AFP dogéint hat vu 14 israeelesche Geiselen geschwat.

An sech sollt d'Iwwergab vun de Geiselen géint 15 Auer (MEZ) ugoen. Israeelesch Medien hu ronn eng Stonn méi spéit vun engem Retard wéinst technesche Problemer geschwat. Et war onkloer, wéini dës Aktioun dunn tatsächlech sollt iwwert d'Bün goen an ob iwwerhaapt. Onkloer war an ass och, wat de Retard an elo d'Annulatioun genee provozéiert huet.

Wéi geplangt sollten d'Geiselen, wéi och schonn e Freideg, un dat Rout Kräiz iwwermëttelt ginn an dann dono iwwert d'Grenz zu Ägypte bruecht ginn.