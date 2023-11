D'Bränn waren zu Stains, ongeféier 15km nërdlech vu Paräis, grad ewéi zu Marsac-sur-Don a Westfrankräich.

De Brand zu Stains ass e Samschdeg de Moien um Rez-de-chaussée vum Gebai ausgebrach. D'Doudesaffer waren eng Awunnerin, hir Schwëster an eng Frëndin. 7 weider Persoune si verwonnt ginn.

Da gouf et nach e Brand an engem Eefamilljenhaus zu Marsac-sur-Don am Weste vu Frankräich. Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn, stoung d'Haus scho komplett a Flamen. 13 Méint jonk Zwillinge si beim Brand ëm d'Liewe komm, de Papp gouf schwéier blesséiert. 14 Pompjeesween waren am Asaz, fir d'Feier ze läschen.