4 Thailänner an 13 Israeelie sinn an Ägypten ukomm. D‘Rout Kräiz huet d'Leit dann iwwert Grenz an Israel bruecht.

Dogéint huet Israel nees 39 Prisonéier fräigelooss. Palästinensesche Medien no handelt et sech ëm 6 Fraen an 33 männlech Jugendlecher ënner 19 Joer. Si goufe bei hirem Retour an d'Westjordanland an Ost-Jerusalem ënner Jubel empfaangen. Si goufen e Samschdeg als Deel vun engem Ofkommes tëscht Israel an der islamistescher Hamas entlooss. Den Deal gesäit vir, dass fir all fräigeloosse Geisel dräi weiblech oder mannerjäreg Palästinenser aus israeelescher Gefaangenschaft entlooss ginn. Déi fräigeloosse Prisonéier wieren all wéinst terroristesche Strofdote verurteelt oder ugeklot ginn, erkläert den israeeleschen Arméispriecher Doron Spielman. Um Sonndeg den Owend soll et den nächsten Echange ginn. Déi israeelesch Regierung confirméiert, si hätt eng Lëscht mat den Nimm vun de Leit kritt. D‘Wafferou tëscht Israel an der Hamas soll nach bis e Méindeg daueren, alles an allem solle 50 vun den 240 Geisele fräigelooss ginn. De Katar hat déi Wafferou vermëttelt an hofft elo, dass se verlängert gëtt, fir iwwert déi aner Geiselen ze schwätzen. Israel geet dervun aus, dass aktuell nach 195 Persounen an der Gazasträif festgehale ginn.