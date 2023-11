Hie war an der éischter Regierung Macron Inneminister. 2016 war hien no Joerzéngte beim PS eriwwer bei "En marche" gewiesselt.

Plazeweis gëtt hien als "Parrain" vum haitege franséische President bezeechent. No relativ kuerzer gemeinsamer Zäit am Regierungscabinet koum et awer zu engem gewësse Broch an de Gérard Collomb huet demissionéiert.

Hie war zesummegerechent bal 20 Joer laang Buergermeeschter vu Lyon.