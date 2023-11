A Bulgarien ass e Sans-Abri erfruer an an de südlechen Deeler vun der Haaptstad Sofia gëtt et deels kee Stroum.

Intensiv Schnéifäll an zolitte Wand suerge fir Chaos a Bulgarien. Nieft Deeler vun der Haptstad sinn nach eng 1.000 aner Uertschafte vun de Stroum-Problemer betraff. A véier Regioune gouf den Noutstand deklaréiert. Seng sëllege Stroosse si blockéiert an och de Fluchverkéier ass deels perturbéiert. Zich aus der Stad Warna um Schwaarze Mier a Richtung Sofia misste stoe bleiwen, well Stroumtrasse beschiedegt goufen. Nieft Bulgarien ass och den Oste vu Rumänien staark betraff. Hei waren 250.000 Mënschen ouni Stroum.