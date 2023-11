Den israeeleschen Autoritéiten no handelt et sech ëm 14 Israeelien an dräi Auslänner.

Um drëtten Dag vun der Wafferou huet déi islamistesch Hamas e weidere Grupp Geisele fräigelooss. Am Géigenzuch sollten nach e Sonndeg fir all fräigeloosse Geisel dräi palestinensesch Prisonéier aus israeelesche Prisongen erausgelooss ginn, änlech wéi schonn an de leschten Deeg. Ënnert de Geiselen, déi um Sonndeg vun der Hamas un dat Rout Kräiz iwwergi goufen, soll och eng russesch Staatsbiergerin sinn. Ee 4 Joer alt israeelesch-amerikanescht Meedchen, deem seng Eltere bei der Hamas-Attack de 7. Oktober ëm d'Liewe koumen, ass och ënnert de befreite Geiselen. Insgesamt sollen dem Ministerpresident Benjamin Netanyahu no e Sonndeg 9 israeelesch Kanner a Jugendlecher befreit gi sinn, genee esou wéi véier Fraen an ee Mann. E Samschdeg ware mat e puer Stonne Retard 17 Persoune fräigelooss ginn, 13 Israeelien a véier Thailänner. Israel hat am Géigenzuch 39 Prisonéier liberéiert. D‘Wafferou tëscht Israel an der Hamas soll nach bis en Dënschdeg de Moien daueren. Bis dohi solle 50 vun den 240 Geisele fräigelooss ginn. E Samschdeg koumen iwwerdeems 187 Camione mat Hëllefsgidder an der Gazasträif un.