E Méindeg ass de leschten Dag, op deem Geisele vun der Hamas a palestinensesch Prisonéier géintenee kënnen ausgetosch ginn.

D'Gespréicher fir d'Wafferou ze verlängeren, sinn allerdéngs amgaangen. Souwuel den israeelesche Premier Netanjahu, wéi och d'Hamas hu sech bereet gewisen, dat ze maachen.

Den Netanjahu, deen e Sonndeg eng éischter Kéier zanter dem Ufank vum Krich an der Gazasträif war, weist sech no engem Gespréich mam US-President Joe Biden oppe fir eng Verlängerung. D'Ofkommes géing iwwerdeem d'Méiglechkeet virgesinn, de Waffestëllstand am Géigenzuch fir d'Fräiloossung vun zéng weidere Geiselen den Dag ze verlängeren. Op Säite vum israeelesche Militär gëtt allerdéngs gefaart, dass d'Hamas sech da regroupéiere kéint an d'israeelesch Offensiv un Dynamik verléiere géif.

Aus dem Ëmfeld vun der Hamas heescht et iwwerdeem, datt een zu enger Verlängerung vun der Wafferou ëm "zwee bis véier Deeg" an der "Fräiloossung vun zousätzlechen 20 bis 40 israeelesche Gefaangener" am Géigenzuch fir palästinensesch Prisonéier bereet wier.

Eréischt e Freideg war d'Ofkommes, dat ënnert der Vermëttlung vum Katar, den USA an Ägypten zustane koum, a Kraaft getrueden. Gëeenegt gouf sech hei op eng Feierpaus vu 4 Deeg, wärend där am Ganze 50 israeelesch Geiselen an 150 palästinensesch Gefaangener fräigelooss ginn. E Samschdeg an e Sonndeg ware jeeweils 17 Mënschen aus der Gazasträif fräigelooss ginn. Dorënner eng 84 Joer al Fra, déi e Sonndeg direkt mat engem Helikopter huet missen an e Spidol bruecht ginn an a Liewensgefor ass. Am Géigenzuch huet Israel jeeweils 39 palästinensesch Prisonéier fräigelooss.