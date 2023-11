Et ass geschwënn 10 Joer hier, dass d'malaysesch Maschinn vum Fluch MH370 verschwonnen ass.

Zum Optakt vun den Auditiounen ëm Schuedenersatz virun engem Gericht zu Peking hunn Dosende Familljememberen an engem oppene Schreiwes de malaysesche Regierungschef Anwar Ibrahin zu neie Gespréicher opgefuerdert. Si wiere bereet, "hir eege Suen z'investéieren oder mat Fachleit oder -firmen ze kooperéieren".

D'Familljememberen hunn deemno proposéiert, sämtlech Käschte vun der Sichaktioun z'iwwerhuelen, wa se näischt bréngt. Déi selwecht Method war am Joer 2018 beim Accord tëscht Malaysia an der privater US-Firma Ocean Infinity ugewannt ginn. D'Firma hat an engem ronn 25.000 Quadratmeter groussen neie Gebitt no der vermësster Maschinn gesicht, ouni Succès.

D'Boeing 777 vun der Malaysia Airlines war den 8. Mäerz 2014 mat 239 Mëschen u Bord um Wee vu Kuala Lumpur a Peking op eemol vum Radar verschwonnen. Bei enger Sich ënner Waasser an engem 120.000 Quadratkilometer grousse Gebitt gouf keng Spuer vum Wrack entdeckt. Ufank 2017 hunn Australien, Malaysia a China déi gréisste Sichaktioun an der Geschicht vun der Loftfaart gestoppt an d'Schicksal vum Fluch MH370 bleift dann och eent vun de gréisste Rätselen an der Geschicht vun der Loftfaart.

Déi meescht Passagéier ware Chineesen. Der chineesescher Staatstëlee CCTV no hunn iwwer 40 Famillje vu Vermësste géint Malaysia Airlines geklot, souwéi géint Boeing als Hiersteller vum Fliger, géint Rolls-Royce als Hiersteller vun den Motoren a géint d'Assurancëgesellschaft Allianz.

Si fuerderen eng Entschiedegung tëscht 10 an 80 Millioune Yuan (ëmgerechent 1,3 bis 10,2 Milliounen Euro) souwéi 30 bis 40 Millioune Yuan zum Ausgläich vu materiellem Schued. Hinne géif et net just drëm goen, entschiedegt ze ginn, sou ee vun den Affekoten. Villméi géif et hinnen drëm goen, no der Wouerecht ëm dat mysteriéist Verschwannen ze sichen.