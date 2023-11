Dat seet den däitsche Professer Stefan Lechtenböhmer vun der Universitéit Kassel am RTL-Interview.

"Insbesondere in den Haushalten, im Verkehr. Die Elektrifizierung in vielen Bereichen macht da einfach Sinn. Ist super effizient. Funktioniert auch in der Industrie, in ganz vielen Bereichen.", esou de Professer.

Bis 2030 sollen d'EU-Staaten den Ausstouss un Zäregaser ëm op d'mannst 55%, par Rapport zum Referenz-Joer 1990, reduzéieren. Fir deen Objektiv ze erreechen, féiert kee Wee laanscht d'Dekarboniséierung vun der Industrie. Déi ass fir 25 bis 30% vun den Emissioune verantwortlech. Méi prezis stiechen d'Petrochimie, d'Zementwierker an d'Stolindustrie ervir. Hei zu Lëtzebuerg huet ArcelorMittal d'Ambitioun ugekënnegt, d'Kuelestoffneutralitéit bis 2050 wëllen ze erreechen. Gréngen Hydrogen kéint, nieft dem Elektresch, eng Alternativ sinn.

Geet rieds iwwer d'Energië vun der Zukunft, nennt de Professer Lechtenböhmer der 3: D'Biomass an de Waasserstoff, déi allebéid jee 10 bis 15% vun der Nofro ofdecke kéinten. D'Elektresch géif kloer d'Energie vun der Zukunft mat 60 bis 70%. Grénge Stroum, vu Sonn, Wand a Waasser. Oder och Atomstroum, deen zanter leschter Woch vun der EU offiziell och als Gréng unerkannt gëtt?

"Im Vergleich zu Kohle oder Gas, ist der Atomstrom schon klimaseitig relativ gut. Aber man muss einfach sehen, er hat andere Nachteile. Er hat andere Risiken und er ist auch super inflexibel. Dagegen, die Fotovoltaik, wird laufend preisgünstiger. Natürlich produziert sie nicht immer Strom. Aber auch die Batterien werden preisgünstiger."

Erneierbar Energië wiere méi gënschteg. "Europa misst sech waarm undoen. D'Konkurrenz géif net schlofen."

Mat Bléck op China an d'USA. De Klima géif sou wéi sou net waarden. Kloer ass och, Dekarboniséierung gëtt et keng zum Null-Tarif. D'Käschten eleng fir d'Europäesch Industrie gi bis 2050 op 210 Milliarden Euro geschat. Investissementer, déi een als eng Aart Versécherung misst ugesinn.

"Alleine die Schäden, die die Flut im Aaretal, das ist ja nicht so weit von hier weg. Das ist eine kleine Gegend, eigentlich. Das waren über 30 Milliarden Euro. Das ist mehr, als Deutschland in einem Jahr für erneuerbare Energien ausgibt. Eine bessere Versicherung gibt es eigentlich nicht, als die wir in die Dekarbonisierung unseres Energiesystems investieren."

Näischt kënnt vum selwen. Ouni Zweiwel misste couragéiert Entscheedunge geholl ginn. Mat der Prezisioun, mir brauchen net just Europa, ma déi ganz Welt. An do géif et effektiv Zeechen, déi Hoffnung ginn. D'Transitioun wier agelaut, géif awer Leider nach ze lues ëmgesat ginn.