Zanter iwwer 2 Woche sëtzen 41 Aarbechter an engem Tunnel fest, lo si Secouristen zu hinne duerchgedrongen. E Rouer soll de Wee an d'Fräiheet erméiglechen.

No 17 Deeg ass et de Rettungsekippen an Indien gelongen, zu den 41 Bauaarbechter duerchzekommen, déi an engem Tunnel verschott sinn. Wéi de Regierungschef vum betraffene Bundesstaat Uttarakhand, de Pushkar Singh Dhami, matdeelt, wier et gelongen, e Rouer vu ronn 90 Zentimeter Duerchmiesser duerch d'Gestengs ze bueren. Déi lescht Meter hunn d'Secouriste mat der Hand a klengem Geschier misse weidergruewen, well all déi aner Maschinne versot hunn.

Elo sollen d'Männer duerch d'Rouer an d'Fräiheet bruecht ginn. Virum Tunnel sti schonn Ambulanze prett, wéi op Biller op der lokaler Televisioun ze gesinn ass.

Zanter dem 12. November stiechen d'Aarbechter an engem 4,5 Kilometer laangem Autobunnstunnel fest, deen no engem Äerdrutsch wärend engem Chantier deelweis an de Koup gefall war. Iwwer kleng Réier goufe si mat Liewensmëttel, Waasser, Sauerstoff a Medikamenter versuergt. Donieft hate si eng Telefonsverbindung, fir datt si mat hire Familljememberen a Kontakt bleiwe konnten.

E Méindeg hat de Pushkar Singh Dhami versprach, datt all d'Aarbechter gerett géinge ginn. De Biergungsekippen hunn e Méindeg nëmmen nach 9 Meter bis zu de Männer gefeelt. Mat engem spezielle Buerer ware si an de leschte Stonne méi séier duerch de Buedem an d'Gestengs gedrongen an hu bis dohin en Stolrouer geluecht, duerch dat d'Aarbechter an d'Fräiheet krauche sollen. Ma du war de Buerer op déck Metallträger a Maschinne gestouss, duerch déi en zerbrach war.