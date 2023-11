Den Ausseminister Xavier Bettel huet säin neie Posten zu engem Ament iwwerholl, wou den Agenda nawell gutt gefëllt ass.

"Ech sinn direkt an d'kaalt Waasser gesprongen"

Fir de Xavier Bettel fänkt, no 10 Joer als Premier, den Ament en neit Kapitel un. Den DP-Politiker huet de 17. November den Ausseministère iwwerholl. Nodeems de Jean Asselborn do wärend 19 Joer den Haushär war. E Wiessel a geopolitesch extreem ugespaanten Zäiten a wou den Agenda direkt gutt gefëllt ass.

"Et ass Vill. Mir liewen an enger Zäit vu Polykrisen. Et ass net einfach. Déi éischt Rendezvouse sinn dës Woch schonn all Dag gewiescht. An déi nächst wäerten och nees virun der Dier stoen."

En Dënschdeg stoung eng éischt Reunioun als Ausseminister zu Bréissel bei der NATO um Programm. D'Gebai u sech kennt de Xavier Bettel schonn. Just d'Funktioun, an där hien do vum Generalsekretär Jens Stoltenberg empfaange gouf, huet geännert. Eng Reunioun en Dënschdeg a Presenz vun ënner aneren dem Lëtzebuerger sengem amerikaneschen Homolog Antony Blinken. E Mëttwoch wäert de Xavier Bettel da schonn an der Nord-Mazedonescher Haaptstad Skopje sinn, wou och de russeschen Ausseminister Sergej Lawrow op enger Reunioun vun der OSCE erwaart gëtt.

"Wann den Här Lawrow de Kontakt mat eis sicht, ech wäert en net ignoréieren. Ma ech wäert net pro-aktiv de Kontakt sichen. Et ass wichteg, datt mer zesummen als Europäesch Unioun och mat de Leit, déi mer hunn, dee Kontakt weider hunn. Wann de Wonsch ass vu russescher Säit, fir aus där Sakgaass, wou se sech selwer manövréiert hunn, erauszekommen, si mir net déi, déi am Wee stinn. Impunitéit kënnt net a Fro. E Blankoscheck, fir ze soen, wat geschitt ass, vergiesse mer, kënnt net a Fro."

Just virun der Reunioun en Dënschdeg hu mer eis mam Xavier Bettel iwwer seng nei Tâche ënnerhalen. Déi 2.586 Kilometer Carré, déi eist Land grouss ass, op der Weltkaart siichtbar maachen: Politesch, Wirtschaftlech, dorëms geet et.

"Lëtzebuerg lieft duerch déi gutt Relatiounen, déi mer mat eisen Noperen hunn.", esou den neien Ausseminister.

E Méindeg war den neie Lëtzebuerger Ausseminister nach zu Barcelona um Regionale Forum vun der Unioun fir d'Mëttelmier. Do huet een Thema dominéiert: d'Kris tëscht Israel an der Hamas am Noen Osten. Dat Internationaalt, dat Humanitäert Recht missten do respektéiert ginn, sou d'Lëtzebuerger Positioun.

"Wou ee muss oppassen, dat ass, datt een net seet: Ech si fir oder géint. Well soubal ee seet, ech war zum Beispill op enger Konferenz fir Gaza oder gëscht och zu Barcelona, heescht net, datt een eppes géint Israel huet. An wann een d'Attacke condamnéiert, déi an Israel geschitt sinn, ass et net, datt ee géint d'Palästinenser ass. Dat heescht, et däerf ee sech net an e Moule mussen aklasséieren, fir deen een a géint deen aneren. Ech si fir Fridden. A Lëtzebuerg ass fir Fridden.", ënnersträicht de Xavier Bettel en Dënschdeg.

Den Zwee-Staate-Prinzip géif déi eenzeg Léisung bleiwen, sou de Xavier Bettel op en neits.

Als iwwerzeegten Europäer wëll den DP-Politiker och nei Weeër aschloen. EU-Direktive sinn d'Basis fir national Gesetzestexter. Hei soll méi pro-aktiv mat der Chamber zesummegeschafft ginn.

"Datt och en Echange mat enger Chamber kënnt. Well säit Lissabon huet d'Chamber och eng Méiglechkeet, fir orange Kaarte kënnen ze weisen. Wa se Problemer mat Texter hunn. An et soll een och déi Opportunitéiten huelen, fir eben déi Méiglechkeeten, déi eng Chamber och huet, kënne beim Processus Législatif vun den europäeschen Texter kënnen ze hunn. Et ass am Interêt vun ons, wann d'Chamber och direkt mat agebonne gëtt."

Jiddereen hätt seng Plaz an der Aussepolitik. Vum Premier, bis zum responsabele Minister. Vill Zäit wäert de Xavier Bettel déi nächst Méint am Ausland verbréngen, fir nieft dem Fridden och d'Intresse vum Land ze verdeedegen.