Ermëttler aus Nordrhein-Westfalen a Brandenburg hunn déi zwee Verdächteg vu 16 a 15 Joer schonn en Dënschdeg festgeholl.

Per Chat solle si matenee kommunizéiert a geplangt hunn, mat Brandsätz oder enger Camionnette en islamisteschen Uschlag op e Chrëschtmaart oder eng Synagog zu Köln duerchzeféieren. De Verfassungsschutz ass bei der Observatioun vun diversen Telegram-Kanäl op déi zwee opmierksam ginn.

Déi zwee solle mat der Terrormiliz "Islamesche Staat" sympathiséiert hunn. De Jugendlechen aus Brandenburg soll de Sécherheetsautoritéiten no als "relevant Persoun" vun der islamistescher Zeen gegollt hunn an an der Vergaangenheet duerch d'Verbreede vun islamistescher Propaganda opgefall sinn.