Am Prozess géint de "Garde des Sceaux" goung et ëm "prise illégale d'intérêts".

Him war reprochéiert ginn, administrativ Enquêtë géint e Riichter an 3 Leit vum Parquet lancéiert ze hunn. Dat an der Suite vun enger Affär, an där eng Rei grouss Affekote viséiert waren, ënnert hinnen och den Éric Dupond-Moretti selwer.

Et war déi éischte Kéier iwwerhaapt, datt ee Justizminister am Amt sech viru Geriicht veräntwerte misst.