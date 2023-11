D'Weltklimakonferenz COP28 ass op zwou Wochen ugesat an huet d'Zil, d'Erhëtze vun der Äerd-Atmosphär radikal ze bremsen.

De Grand-Duc Henri an den neien Ëmweltminister Serge Wilmes sinn e Freideg an e Samschdeg present.

COP28 / Reportage Jean-Marc Sturm

Et ass ee Spagat tëscht weiderem Optimismus a Fatalismus.

Déi international Energie-Agence ass nach ëmmer iwwerzeegt, dass d'Zil, dat ee sech virun 8 Joer ginn hat, vu Plus 1,5 Grad bei der globaler Temperatur weider ze erreechen ass, wann d'Länner hir Efforte beim Ofbau vun den Zäregasen drastesch acceleréieren.

Deem géintiwwer steet allerdéngs een éischter pessimisteschen Uno-Klima-Rapport. Déi aktuell verschidden national Klimapläng zesummegeholl wiere just ee butzege Schrëtt an der Lutte géint d'Klimakris. Den Uno-Generalsekretär Antonio Guterres gesäit d'Mënschheet an engem déidleche Kreeslaf. Fir eis virum Klimachaos ze schützen, muss een ee Schlussstréch ënnert den Zäitalter vun de fossillen Energien zéien, esou am Virfeld den Antonio Guterres.

De Christophe Murroccu, Expert beim Mouvement écologique fir Energie a Klima, gehéiert zu deenen, déi e bësse méi optimistesch sinn.

De Rapport vum Weltklimarot seet ganz kloer: Mir kréien et nach hin, dofir musse mir awer grondsätzlech Ännerungen erbäiruffen. Et ass nach ëmmer méiglech, mä et muss elo eppes geschéien.

An dat soll ausgerechent elo zu Dubai an d'Weeër geleet ginn. Engem Land dat weltwäit déi zweetgréisste Pëtrolsreserven huet an iwwer 40% vu sengem PIB mam Pëtrol realiséiert a wou d'Zivilgesellschaft net all ze vill ze soe kritt.

Derbäi kënnt, dass d'COP28 vum Industrieminister a Chef vun der staatlecher Pëtrolsgesellschaft vun de Vereenegten Arabeschen Emirater presidéiert gëtt. Net ze vergiessen de Klima-Foussofdrock vun den 3.000 Delegéierten a Vertrieder aus den 198 Länner, déi bei der COP28 present sinn.

Dozou sot de Christophe Murroccu: "Ech mengen all déi Saache sinn net positiv a mir fannen dat mat Sécherheet net gutt, mä d'COP bleift awer ee wichtegen Datum fir och déi Länner, déi am meeschte vun der Klimakris betraff sinn, zu Wuert kommen ze loossen a fir gemeinsam Léisungen ze fannen.

Nieft dem Erausklammen aus der fossiller Energie läit an deem Sënn ee weidere Fokus vun der COP28 op der finanzieller Ënnerstëtzung vun den äermste Länner, fir dass si déi klimatesch Konsequenzen an Erausfuerderunge gestemmt kréien. Länner fir déi ee Rendez-vous wéi d'COP wéi gesot eng seele Geleeënheet ass, Gehéier ze fannen.