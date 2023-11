En Dënschdeg hat den neie Lëtzebuerger Premier ënner anerem Gespréicher mam EU-Rotspresident Charles Michel a mam franséische President Emmanuel Macron.

E Mëttwoch gouf de Luc Frieden zu Bréissel vun der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen empfaangen.

D'Gespréicher, souwuel en Dënschdeg wéi och e Mëttwoch, huet de Premier als excellent beschreiwen. Intensiv, detailléiert. Atmosphäresch gutt. Inhaltlech wier een an der Zilsetzung alignéiert. De Wee dohi kéint een ëmmer diskutéieren. Presentéiert huet de Luc Frieden seng nei Regierung als kloer proeuropäesch.

"Mer kënnen an der Welt nëmme staark sinn, wann Europa zesumme wiisst. Eng politesch, awer och eng wirtschaftlech Necessitéit", esou de Regierungschef.

"D'Zilsetzung muss sinn, bei der bannenzeger Sécherheet, bei der baussenzecher Sécherheet, bei der Ekonomie, bei der ekologescher Transitioun, bei der Immigratioun féiert kee Wee laanscht Europa. Europa ass de Schlëssel. Et ass e komplizéierte Schlëssel zu eiser Zukunft."

E risege Volet u Froe kënnt op déi 27 Staats- a Regierungscheffen duer. An zwou Woche wäert um Luc Frieden sengem éischte Conseil nieft anere waarmen Eisen d'EU-Erweiderung direkt en Thema ginn. Solle Bäitrëttsgespréicher mat ënner anerem der Ukrain opgeholl ginn?

"Fir eis ass et kloer, datt d’Kommissioun déi Recommandatioun muss maachen. Ech mengen, datt aus geopolitesche Grënn, aus Stabilitéitsgrënn, aus Friddensgrënn an Europa déi Länner musse kënnen an d’Unioun kommen. Ech soen awer zugläich, datt et ganz schwiereg gëtt, fir déi Adhesioun ze maachen. Et ass net esou, datt d’Lëtzebuerger elo menge mussen, datt d’Ukrain muer Member wär. Dat wäert ganz sécher jorelaang daueren."

Fir d'Maschinn Europäesch Unioun mat och méi wéi 30 Staaten um dréinen ze halen, missten net onbedéngt d'Traitéë geännert ginn. Manner schwéierfälleg wier et, op eng EU ze setzen, wou ee sech um Euro oder dem Schengenraum inspiréiert. Also eng EU mat e puer Vitessen.

Nieft Geo-Strateegeschen Decisioune laanscht déi kee Wee féiere géif, misst d'Unioun awer och de Bierger, de Leit konkreet Äntwerten op hir Suerge ginn.

"Mir brauchen e Bannemaart. Mir musse kënnen iwwer d’Grenze schaffen. Mir gesinn dat bei de Spideeler. Mir gesinn dat bei eise ville Frontalieren. Grenziwwerschreidend Denke musse mer kucken, dat fir eis Lëtzebuerger a fir anerer eng Realitéit ass. Da musse mer och d’Rahmebedingungen dozou ginn."

Plaidoyer gouf et e Mëttwoch de Mëtteg och een zu Gonschte vum Green Deal. Mir géifen erneierbar Energië brauchen.

"D’Amerikaner ginn hire massiv Suen, hire Betriber. Ech hätt gären, datt Europa technologesch an ekonomesch grad sou staark ass wéi Amerika an iwwregens och wéi China."

Zum Thema Migratioun ass dem Luc Frieden seng Positioun kloer: Et géif een zu 27 eng staark europäesch Asyl- an Immigratiounspolitik brauchen. Eleng géif kee Land dat fäerdegbréngen.

Vu Bréissel aus geet d'Rees fir de Premier weider op Rotterdam, wou en Donneschdeg um Benelux-Sommet kee Wee laanscht den Impakt vum Thema Migratioun op d'Wal-Resultat an Holland wäert féieren.

"Déi Theeme muss een an eng gemässeg Politik mat afléisse loossen. Ma et ass schonn esou, datt dat mech net erfreet. Et besuergt mech och, datt et héchstwarscheinlech ganz schwiereg gëtt, fir datt Holland, wat e wichtege Partner vun eis ass, e wichtegt Land an Europa, laang wäert keng voll funktiounsfäeg Regierung hunn. An dat ass net gutt."

U Suerge feelt et net den Ament. Den neie Premier Luc Frieden wierkt awer determinéiert, d'Erausfuerderunge vun eiser Zäit unzegoen.