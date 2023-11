D'Ex-Fra Monique Olivier war schonn an engem fréiere Prozess zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn.

D'Ex-Fra vum franséische Seriemäerder Michel Fourniret huet viru Geriicht hir Bedeelegung um Verschwannen an Doud vun zwou jonke Fraen an engem Meedchen zouginn. "Ech ginn allen dräi Fäll zou, déi mir reprochéiert ginn", sou d'Monique Olivier zu Nanterre bei Paräis.

Nodeems d'Ex-Fra vum Seriemäerder schonn an engem fréiere Prozess zu enger lieweslaanger Prisongsstrof verurteelt gi war, steet déi 75 Joer al Fra elo wéinst Bäihëllef an dräi Fäll viru Geriicht.

Am Prozess geet et ënnert anerem ëm dat deemolegt 9 Joer aalt Meedchen Estelle Mouzin, dat virun zwee Joerzéngten net vun der Schoul heemkomm war. Seng Läich gouf trotz intensiver Sich bis haut net fonnt. Et ass deen drëtte Prozess, an deem et ëm d'Affer vum Seriemäerder Fourniret geet, awer deen éischten, bei deem d'Olivier eleng op der Uklobänk sëtzt.

Beim Optakt vum Prozess hat déi Ugeklot erkläert, si géing d'Dote bereien. Si sot aus, datt hire fréiere Mann si "benotzt" hätt, fir seng Doten duerchzeféieren.

D'Monique Olivier hat de Michel Fourniret iwwert eng Annonce kennegeléiert, wéi hie wéinst Vergewaltegung am Prisong souz. No senger Entloossung huet hien eng Rei jonk Meedercher entfouert, vergewaltegt an ëmbruecht an dat mat der Hëllef vu senger deemoleger Fra. De Mäerder war zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn an ass 2021 gestuerwen.