De "renomméierten amerikanesche Staatsmann" Kissinger ass e Mëttwoch am Alter vun 100 Joer a sengem Haus am US-Bundesstaat Connecticut gestuerwen.

Dat huet seng Firma "Kissinger Associates" an der Nuecht op en Donneschdeg confirméiert.

Hie war an Däitschland op d’Welt komm an ass mat sengen Eltere virun den Nazien an d’USA geflücht. 1973 krut hien zesumme mam nordvietnameesesche Chef-Vermëttler Le Duc Tho de Friddensnobelpräis kritt fir d’Ofkommes vum Waffestëllstand am Vietnamkrich. Den Tho hat de Präis allerdéngs deemools refuséiert, well trotzdeem weiderhi geschoss gouf. Den Henry Kissinger wollt de Präis méi spéit zréckginn.

An de 70er Joren huet de Kissinger ënnert de Presidenten Nixon a Ford d’Aussepolitik vun den Amerikaner markéiert. Säi politescht Wierken ass awer net onëmstridden.

Och no sengem honnertste Gebuertsdag war den Henry Kissinger nach politesch aktiv, huet e Buch erausbruecht, war bei Sëtzungen am Wäissen Haus derbäi an huet am Summer nach iwwerraschend de chineesesche President besicht.