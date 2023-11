Bei enger Schosswaffen-Attack an der israeelescher Haaptstad sinn offiziellen Aussoen no dräi Mënschen ëm d'Liewe komm.

Sechs weider Mënsche goufe beim Virfall an der israeelescher Siidlung Ramot blesséiert, dräi vun hinne schwéier, esou déi lokal Police en Donneschdeg. Déi zwee presuméiert Täter wieren zwee "Bewunner aus Ost-Jerusalem" a wieren erschoss ginn.

Dat drëtt Doudesaffer wier eng 24 Joer al Fra, déi géint 7.30 Auer den Donneschdeg de Moie bei enger Attack mat Schosswaff an der Géigend vun engem Busarrêt erschoss gouf. Déi zwee "Terroristen" wiere mat engem Auto bäigefuer an hätte mat engem Gewier vum Typ M16 an enger Pistoul geschoss.

Zur Attack koum et kuerz no der Verlängerung vun der Feierpaus am Krich tëscht Israel an der Hamas.