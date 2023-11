Déi europäesch Trägerrakéit Ariane 6 soll mat véier Joer Verspéidung elo am Summer 2024 eng éischte Kéier an de Weltall fléien.

De genauen Datum soll am Mäerz oder Abrëll festgeluecht ginn. Wéi déi Europäesch Weltraumorganisatioun ESA matdeelt, wäert et wuel tëscht dem 15. Juni an dem 31. Juli esou wäit sinn. "Dëst ass e gudden Dag fir déi europäesch Raumfaart", esou den ESA-Direkter Josef Aschbacher en Donneschdeg.

D'Ariane 6 hat den 23. November op der Weltraumgare zu Kourou ee wichtegen Test gepackt, bei deem d'Vulcain 2.1.-Triebwerk, dat d'Rakéit undreift, erfollegräich gezünt gouf a ronn 8 Minutte gelaf ass. D'Rakéit ass dobäi awer um Buedem bliwwen.

Eigentlech hätt d'Ariane 6 schonns 2020 sollen an de Weltall fléien, fir eng Alternativ zu den Trägerrakéite vun der US-Raumfaartagence SpaceX ze bidden. Wéinst der Corona-Pandemie an technesche Schwieregkeete war de Start awer direkt e puermol verréckelt ginn.

Am Dezember sinn nach zwee weider Tester geplangt, esou de Chef vum ArianeGroup Martin Sion.

Den Nofollger-Modell vun der Ariane 5 soll déi europäesch Raumfaart méi onofhängeg maachen. D'ESA wëll donieft bis 2028 een eegenen europäesche Raumtransporter entwéckelen, deen et erméiglecht, Gidder zur Internationaler Raumstatioun ISS an zeréck op d'Äerd ze bréngen.