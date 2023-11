Déi Schwäizer Finanzmetropol ass am aktuelle Ranking vun der brittescher Zeitung "Economist" virun allem wéinst der héijer Inflatioun op Plaz 1 gelant.

Dat nämmlecht gëllt fir dräi aner europäesch Stied an den Top 10: Genf, Paräis a Kopenhagen. Am Ganze goufen 173 Stied ënner d'Lupp geholl. D'Käschten, fir ze liewen, sinn do am Schnëtt ëm 7,4 Prozent dëst Joer geklommen.

Den "Economist" kuckt bei hirem Ranking op d'Präisser vun 200 Produkter a Servicer. An Europa sinn d'Präisser fir Liewensmëttel a Kleeder staark geklommen, dozou koum nach de schlechten Euro-Cours géigeniwwer dem Dollar.

Am Joer 2022 war New York déi deierst Stad vun der Welt. New York an aner amerikanesch Stied sinn am Ranking awer no ënne gerutscht, deemno ass d'US-Stad zesumme mat Genf op déi drëtte Plaz komm, Los Angeles lant op der sechster Plaz a San Francisco op der Plaz 10.

Déi bëllegst Stad op der Lëscht ass Damaskus, knapp virun Teheran. Déi gréisst Ofstufung gouf et wéinst dem schwaache Rubel fir russesch Stied. Moskau ass op Plaz 142 a St. Petersburg op Plaz 147 gelant.

Lëtzebuerg läit an dësem Ranking relativ an der Mëtt.

D'Top 10 am Iwwerbléck

1. Singapur

1. Zürich

3. Genf

3. New York

5. Hong Kong

6. Los Angeles

7. Paräis

8. Kopenhagen

8. Tel Aviv

10. San Francisco