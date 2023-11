Mier, Sonn a Wüüst , Luxus, Shopping, Nightlife, Dubai lieft vun de Kontraster. Eng Stad, an där Bëtong a Glas an den Himmel wuessen.

Déi bannen nëmme 40 Joer aus dem Buedem, aus dem Mier geschoss ass. Op Platz 3, wat den ''Earth Overshoot Day'' ubelaangt. Hannert dem Qatar a Lëtzebuerg. Bis 2030 solle 25% vun der Energie propper sinn. Dank Solar an Hydrogen. Dekarboniséierung ass d'Zauberwuert.

Bei den Ament 28 Grad a bloem Himmel, ass den Emirat elo wärend 12 Deeg, den Zentrum vun den Diskussiounen. Et ass déi 28. COP, also "Conference of the Parties". Mat Konferenz vun de Parteien, sinn déi 197 Staate gemengt, déi 1992 zu Rio d’Konventioun vun de Vereenten Natiounen iwwer de Klimawandel ënnerschriwwen hunn.

Eng Konferenz, bei där d’Politiker net ënner sech sinn. Vertrieder vun Ëmwelt-Organisatiounen, awer och d’Pëtrols- a Gas-Lobby, sinn traditionell mat um Rendezvous.

U sech geet et drëms, Entscheedungen ze huelen, déi derzou bäidroen, d’Klima-Kris an de Grëff ze kréien. Eng Garantie, datt um Enn Konkretes op den Dësch kënnt, gëtt et net. Beispill: Kopenhagen 2009. Decisioune mussen eestëmmeg geholl ginn.

Paräis 2015, goung dogéint an d’Geschicht an. Do gouf festgehalen, d’Äerderwiermung kloer op ënner 2 Grad ze begrenzen. 2021 goufen dunn déi Fossil Energien als Haaptursaach fir de Klimawandel genannt.

An Dubai 2023. Wat kann een sech vun dëser Cop erwaarden? Am Virfeld gouf scho vill iwwert de Choix vum Gaaschtland diskutéiert.

Mam Sultan Al Jaber ass grad de Chef vum staatleche Pëtrols Konzern "Adnoc" de President vun dëser COP. Wat Ëmweltorganisatioune vu vir eran en Dar am Ae ass. Fir anerer ass et eng Chance, iwwer d’Energie-Transitioun ze schwätzen.

Bis 2030 solle weltwäit, déi erneierbar Energië verdräifacht ginn. Solar- a Wand-Energie. D’Energieeffizienz soll verbessert, grénge Waasserstoff soll massiv ënnerstëtzt ginn. Sech zesummen op en Enn vun de Fossillen Energien, also Pëtrol, Gas a Kuel, festzeleeën, gëtt als onrealistesch ugesinn.

Fir d'Golfstaaten, awer och Indien a China, kënnt déi Diskussioun ze fréi op den Dësch. Iwwerdeems Wëssenschaftler warnen. Wann net elo, dann ass et ze spéit, fir Äerderwiermung bis d'Enn vum Joerhonnert op 1,5 Grad ze begrenzen.

Op de Leescht geholl soll de Paräisser Klima Accord vun 2015 ginn. Wou si mer drun, am Kampf géingt d’Klima-Kris?

E technesche Rapport hält fest: "Vill méi, misst ënnerholl ginn. Elo! An op alle Fronten." Zu Dubai wäert et och nees ëm d’Geld goen. Stierm, Iwwerschwemmungen, Dréchent... Grad déi sou genannt Entwécklungslänner fuerdere méi finanziell Ënnerstëtzung vun den Industrie-Staaten, fir géingt de Klimawandel virzegoen. Fir Schied ze finanzéieren.