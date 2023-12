Ronn 1 Stonn virum Oflaf vun der Wafferou tëscht Israel an der Hamas soll den israeelesche Loftofwiersystem eng Rakéit aus der Gazasträif ofgefaangen hunn.

No der Meldung "iwwer Sireenen an de Gemengen an der Géigend vun der Gazasträif" hätt den Ofwiersystem "en Ofschoss erfollegräich ofgefaangen", heescht et vum israeelesche Militär op Telegram. Nom Ofschoss vun der Rakéit huet d'Arméi dunn e Freideg de Moien annoncéiert, datt "de Kampf géint d'Hamas-Terrororganisatioun an der Gazasträif erëm opgeholl" gouf.

Wéi d'Noriichtenagence AFP mellt, huet sech bis ewell kee Grupp zum Beschoss aus der Gazasträif bekannt. Aenzeien hunn der AFP no vu Militärfligeren an Dronen iwwer dem nordwestleche Gebitt vu Gaza-City geschwat. Op Nofro vun der AFP soll d'israeelesch Arméi iwwerdeem uginn hunn, datt et déi zweet Rakéit wier, déi wärend der Wafferou ofgeschoss gouf. Déi éischt wier deemools nëmmen e puer Minutten nom Ufank vum Waffestëllstand geschoss ginn.

Verhandlunge ginn trotz Kämpf weidergefouert

Wéi et am Laf vum Freidegmoien heescht, géingen d'Verhandlungen iwwer eng weider Wafferou trotz de Kämpf weidergefouert ginn. "D'Negociatioune mat de katareschen an ägyptesche Vermëttler daueren trotz der Reprise vun den israeelesche Loftattacken op d'Gazasträif un", sot der AFP no eng Source, déi mat de Gespréicher vertraut ass.

Iwwer 100 Geisele befreit a méi wéi 300 Camione mat Hëllefsgidder eragelooss

D'Wafferou war e Freideg virun enger Woch a Kraaft getrueden an ass ouni Verlängerung dëse Freideg um 7 Auer ausgelaf. Wärend dem Waffestëllstand tëscht Israel an der Hamas goufe bis ewell 80 Geiselen aus den Hänn vun der Hamas befreit. Am Géigenzuch goufen 210 palästinensesch Prisonéier fräigelooss. Donieft koumen 23 Thailänner, ee Philippinner an ee russesch-israeelesche Duebel-Staatsbierger baussent dem Ofkommes fräigelooss. Eng 140 Geisele sollen nach an der Gazasträif sinn.

Wärend der Wafferou waren iwwerdeem eng 310 Camione mat Hëllefsgidder an den Norde vun der Gazasträif eragelooss ginn. Dës hunn ënnert anerem Liewensmëttel, Medikamenter a Waasser grad ewéi Zelter, Decken a Pëtrol fir Dausende Mënsche geliwwert. Den Hëllefsorganisatiounen op der Plaz no géingen d'Liwwerungen allerdéngs nëmme minimal de Besoin vun de Mënschen an der Gazasträif decken.