Um Sommet vun den OSZE-Staaten zu Skopje huet de Lëtzebuerger Ausseminister en Enn vum Krich an der Ukrain gefuerdert.

"Et ass ni ze spéit anzegesinn, datt een ee grousse Feeler gemaach huet", dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel en Donneschdeg um Sommet vun der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht an Europa (OSZE) an der Nordmazedonescher Haaptstad Skopje. Dobäi hätt hie fréier eng gutt Relatioun mam russesche President Wladimir Putin gehat. Mee mat sengem Iwwerfall op d'Nopeschland Ukrain hätt hie Russland an Europa isoléiert. Et géif keng Begrënnung fir dee Krich an et wier een Zeeche vu Stäerkt, wann ee sech fir de Fridden decidéiere géing.

De Xavier Bettel hat seng Interventioun op Franséisch ugefaangen a sech dunn op Englesch un déi russesch Delegatioun adresséiert. Hien huet och bedauert, datt de russeschen Ausseminister Sergei Lawrow, dee fir déi éischte Kéier zanter der russescher Attack op d'Ukrain bei engem OSZE-Sommet derbäi ass, net am Raum war. De Lawrow hat zwar eng Ried gehalen, mee huet sech d'Reaktioune vun deenen aneren Ausseministeren net op der Plaz ugelauschtert.

Dem Xavier Bettel säi Statement am Video: