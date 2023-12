Nodeem e Mann den 1. Dezember 2020 duerch d'Foussgängerzon gefuer war a 5 Mënschen ëmbruecht hat, gouf hien zu liewenslaangem Prisong verurteelt.

De Mordprozess géint de Chauffer vun der déidlecher Amokfaart an der Tréierer Foussgängerzon muss zum Deel nei opgerullt ginn. Dat gouf e Freideg bekannt, genee um drëtte Joresdag vun där Dot.

D’Zeitung "Trierischer Volksfreund" berifft sech op den Affekot vum Brudder vun engem vun den Doudesaffer. De Bundesgeriichtshaff hätt deemno entscheet, d’Urteel am Mordprozess deelweis opzehiewen. Op Nofro hätt d’Geriicht dës Entscheedung weder dementéiert nach confirméiert, schreift de Volksfreund weider.

Den Affekot vum Chauffer, dee fir d’Amokfaart responsabel ass, huet déi Decisioun par contre bestätegt. Et hätt ee Revisioun ageluecht, et wier een also a Cassatioun gaangen. Kuerz nom Urteel hat ee schonn annoncéiert, datt een dogéint an Appell wéilt goen. Weider Detailer si bis ewell nach net bekannt.

Hannergrënn vun der Dot

Den 1. Dezember 2020 war ee Mann mat engem SUV zu Tréier duerch Foussgängerzon gerannt an huet dobäi fënnef Mënschen ëmbruecht. Ënnert den Affer war och een néng Wochen ale Puppelchen a säi Papp. Kuerz drop gouf hie wéinst fënneffachem Mord a versichtem Mord an 18 Fäll ugeklot.